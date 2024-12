Lapresse.it - Francia, un minuto di silenzio a Parigi per le vittime di Mayotte

Giornata di lutto Nazionale inin onore delledel ciclone Chido, che ha devastato il dipartimento francese d’oltremare diil 14 dicembre. Le bandiere sono state esposte a mezz’asta in tutto il Paese ed è stato osservato undi. All’Eliseo il presidente Emmanuel Macron ha commemorato lesulle note di “The Last Post”, mentre il Primo Ministro François Bayrou, nominato di recente, ha ricordato lenella sua residenza Hôtel de Matignon parlando con i media dopo una cerimonia, affermando “l’impegno affinché la comunità internazionale sia presente per ricostruire”.