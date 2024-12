Liberoquotidiano.it - Enzo Iacchetti, da Striscia un siluro per De Martino: "Bravo, ma...". Parole pesanti su Affari tuoi

Leggi su Liberoquotidiano.it

Insieme a Ezio Greggio forma la coppia storica di conduttori dila Notizia. E a Mediasetè ormai una istituzione, un volto-simbolo. Eppure avrebbe potuto accettare la corte milionaria della Rai e cambiare la piccola grande storia della tv italiana. Intervistato da La Stampa, il conduttore, comico e attore ha ricordato gli inizi non facili nel mondo dello spettacolo, quando si esibita un po' dove ce n'era la possibilità e condivideva la stanza con il collega Giobbe Covatta, senza mai avere l'assillo per il successo a tutti i costi, nemmeno "quando le cose non erano facili. E anche dopo, quando avrei potuto avere un successo ancora maggiore, ho detto molti no. E questo perché sono pigro, mi basta ciò che ho: vivo più che decentemente con il mestiere dei miei sogni e una bella popolarità".