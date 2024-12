.com - Calcio a 5 / Serie C1 e C2 2024/2025, risultati e marcatori della 13^ giornata

In C1 vincono Pietralacroce e Cerreto d’Esi, sconfitto il Chiaravalle. In C2, nel girone A pari tra Mantovani e Castelbellino, vince il Città di Ostra. Nel girone B, il Real Fabriano è campione d’inverno, colpo Avenale contro la co-capolista Sambucheto, ko la Polisportiva Victoria contro l’Aurora Treia terzaVALLESINA, 23 dicembre– Con le gare13^è finito il girone d’andata nei campionati diC1 e C2 dia 5. Vincono il titolo d’inverno Fermana in C1, Lucrezia (girone A) e Real Fabriano (B) in C2. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo tra venerdì 20 e sabato 21 dicembre.C1 InC1, il Pietralacroce (foto di copertina) torna alla vittoria, grazie al 4-2 rifilato al Fortuna Fano: in gol Rahali (doppietta), Storari e Lombardi. I dorici tornano in zona play-off, agganciando il Montelupone al quarto posto.