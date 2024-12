Iltempo.it - Superbonus a 5 Stelle, operazione verità di FdI sul macigno da 38 miliardi

Leggi su Iltempo.it

Le opposizioni, a cominciare dal Movimento 5, continuano a lamentarsi per una legge di Bilancio, a loro dire, piena di mancette e di tagli, ma ecco puntuale, ed articolata, la risposta della maggioranza. A farlo è il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan, che in un post su X sottolinea: «Si fa presto a dire 38, cioè il costo delper il 2025. Ma cosa si potrebbe fare con quella cifra? Ecco una ipotesi: 100 euro al mese in più a famiglia per tutti i figli sotto i 18 anni, 100 euro al mese per tutti i pensionati oggi sotto i mille euro mensili, 100 euro al mese in più per tutti i dipendenti pubblici e per la metà meno pagata dei dipendenti privati e, infine, altri 8in più per la sanità (oltre agli 8in più rispetto al passato effettivamente stanziati).