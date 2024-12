Ilrestodelcarlino.it - Più sicurezza e qualità, la palestra comunale torna ai fasti di un tempo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il Comune di Cavezzo ha concluso un importante intervento di manutenzione straordinaria sulladi via Allende, risolvendo criticità che dacompromettevano ladegli ambienti e ladi chi li utilizza. Spiega il sindaco Stefano Venturini: "Il percorso nasce da lontano e tiene conto delle segnalazioni ricevute da associazioni sportive, genitori e ragazzi, che lamentavano lo stato di salute della. Le pareti erano annerite e ammuffite, non solo nelle docce, ma persino negli spogliatoi. Abbiamo quindi dato mandato a una ditta specializzata per risanare completamente gli ambienti e garantire spazi sani e decorosi per tutti gli utenti. Era una promessa fatta durante la campagna elettorale, e oggi possiamo dire con orgoglio di averla mantenuta". Il lavoro ha previsto la rimozione della vecchia pittura e dell’intonaco fino a un metro e mezzo di altezza, con l’applicazione di intonaco antiumidità per favorire la traspirazione delle pareti.