Non è Natale nel sud Italia senza un buon piatto di sconcigli i molluschi che vivono nelle profondità del Mediterraneo

Murici, muccuna, bollo o: chiamateli come preferite, ma non fatevi mancare questi. Parola di chef. Ciro Scamardella - chef del ristorante Pipero a Roma - in una puntata del Gambero Rosso Tv, li ha reinventati con crema di cicerchie e alghe giapponesi, ma la loro tradizione affonda le radicidele nella cucina popolare del sud.Cosa sono gliCi sono tre cose, secondo Ciro Scamardella, originario di Bacoli in provincia di Napoli, che non possono mai mancare a pranzo a: la pizza di scarola, l’insalata di rinforzo e i broccoli con baccalà. Ma a cena? Gli, che Ciro prepara nella puntata del Gambero Rosso Tv con crema di cicerchie, gnudi di ricotta e alghe giapponesi. Forse il loro nome non suona familiare, ma sono deimolto comuni da vedere nei banchi delle pescherie ozuppe di mare più tradizionali.