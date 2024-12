Ilrestodelcarlino.it - I mille volti di Mattia Cavallari nel musical ‘Christmas Carol’

Al teatro Alighieri di Ravenna domani sera alle 21 andrà in scena ildedicato al Natale ‘A Christmas. Nel cast c’è anche un faentino,(foto), 33 anni. Lo spettacolo è la rappresentazione di una favola ambientata nel 1843, in un piccolo paesino inglese la vigilia di Natale. A firmare la regia è Fabrizio Angelini, le musiche sono di Alan Menken, mentre il ruolo da protagonista è di Roberto Ciufoli nei panni del vecchio usuraio Ebenezer Scrooge.nello spettacolo interpreta più personaggi, come il resto del cast, ad eccezione di Ciufoli. "Ho sette cambi costume, dal pescivendolo al borghese, dal fantasma senza testa al marinaio che balla. Ballo, recito e canto" spiega. La passione per il teatroe è antica, da quando era bambino e divorava i classici Disney degli anni Novanta.