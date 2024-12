Ilfattoquotidiano.it - Caso Clostebol, scelti i primi due arbitri che giudicheranno Jannik Sinner: ecco chi sono

Quest’oggi, domenica 22 dicembre,statiduechenell’ambito del. Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’israeliano Ken Lalo è stato scelto dalla Wada, mentre l’americano Jeffrey Benz dai legali di. Da notare che il primo è il giurista che contribuì a inasprire la pena di Sara Errani per la sua positività al letrozolo del 2017. Il terzo arbitro verrà invece eletto a breve dal Tas e presiederà il collegio. Come noto, l’udienza alla quale dovrà partecipare il numero uno al mondo non avverrà prima del 12 febbraio 2025.Ken Lalo ha studiato giurisprudenza tra gli Usa e Israele. Di professione fa l’amministratore delegato di un’azienda che importa veicoli europei negli Usa e come giudice sportivo ha avuto una formazione professionale soprattutto dedicata all’equitazione.