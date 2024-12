Zonawrestling.net - WWE: Cody Rhodes costretto al collare cervicale dopo l’attacco spietato di Kevin Owens

L’Undisputed WWE Championè stato visto per la prima volta a seguito del brutale attacco post-show dial Saturday Night’s Main Event, che lo ha lasciato malconcio e ferito. The American Nightmare è stato avvistato presso il Naked Mind Yoga and Pilates Studio di Brandiad Atlanta, Georgia, indossando une rimanendo fedele all’arte del “selling” a seguito della devastante Package Piledriver subita da. La WWE ha confermato in una dichiarazione cheha riportato una “compressione assiale della colonna, oltre a una distorsionecon spasmi” e ha aggiunto che “è rimasto in ospedale per tutta la notte” per ulteriori accertamenti. Nonostante il grave infortunio,ha rispettato il suo impegno di incontrare i fan nello studio yoga di sua moglie.