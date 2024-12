Ilfattoquotidiano.it - Voci di Gaza – “Le restrizioni di Israele sugli aiuti limitano l’accesso al cibo, le famiglie saltano i pasti. Introvabili uova, carne e olio”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Lehanno un enorme impatto sulla popolazione di”. In questa testimonianza video dalla Striscia di, Lisa, un’operatrice umanitaria dello staff internazionale di Oxfam, racconta quali sono conseguenze dei continui blocchi imposti dasulle forniture di beni essenziali. A partire dalla possibilità per i civili di accedere al, che in questo momento nella Striscia è estremamente costoso. Ci sonoche, ne fanno solo uno al giorno, o riducono sensibilmente la quantità di. “Nelle ultime sei settimane non siamo stati in grado di trovareda cucina e” racconta la donna. “C’è stato un calo drastico deglicheha fatto entrare a. Abbiamo raggiunto il livello più basso da quando è iniziata la guerra”.