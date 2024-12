Quotidiano.net - Sicurezza eventi di piazza: Piantedosi intensifica controlli dopo attentato Magdeburgo

Massima attenzione affinché siano adottate tutte le iniziative a tutela deglidi: mercatini di Natale, processioni, cerimonie per il Giubileo, concerti. E' la raccomandazione, a quanto si apprende da fonti qualificate, fatta dal ministro dell'Interno, Matteo, alle forze di polizia nel corso della riunione convocata oggi pomeriggio al Viminale per esaminare i profili della minaccial'di. E le misure non vanno prese solo nelle grandi città, ma anche nei piccoli centri. La preoccupazione degli apparati è il rischio emulazione e l'attivazione di un lupo solitario, in assenza di evidenze di pianificazioni ostili contro obiettivi italiani. Nel corso della riunione è stato analizzato quello che è successo in Germania: il caso è ancora da inquadrare in tutti i suoi risvolti.