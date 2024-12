Ilrestodelcarlino.it - Sferisterio Live cala il poker. Arriva anche Alessandra Amoroso

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’arenasi prepara a ospitare un altro evento musicale di, il festival che va ad arricchire il palinsesto estivo della città, oltre a generare positive ricadute di immagine, turistiche e economiche a beneficio delle attività commerciali della città. Il 6 settembre, infatti, ad esibirsi sul palcoscenico dell’Arena maceratese, sarà(nella foto). Dopo aver conquistato i palasport italiani, latorneràda giugno 2025 nei luoghi più belli e suggestivi d’Italia con il suo "Summer tour 2025". Il gran finale sarà il 24 settembre in piazza Plebiscito a Napoli. Sul palcoporterà le grandi hit che hanno segnato la sua straordinaria carriera, tra cui il suo ultimo brano “Si mette male”, scritto da Tananai e attualmente in radio. Da oggi è disponibile in digitale "Rimani rimani rimani", il nuovo brano che l’artista ha presentato a sorpresasul palco dell’ultimo tour nei palasport.