Sarà un mercato di gennaio extralusso | 10 top player che cambiano squadra

Ildisi preannuncia davvero: eco 10 topche possono cambiareè alle porte e, come sempre, ilcalcistico inizia a farsi rovente. In questo mese di transizioni, molti giocatori potrebbero cambiare, e non solo per le usuali voci diundi: 10 topche(Ansa Foto) – SerieanewsLe dinamiche interne delle squadre e le strategie dei club possono portare a situazioni inaspettate. Ecco 10 calciatori che potrebbero essere protagonisti deldi, con il loro futuro appeso a un filo.1. Federico Chiesa (Liverpool)La storia di Federico Chiesa al Liverpool è stata finora piuttosto altalenante. Dopo un inizio difficile, dove il classe ’97 ha trovato poco spazio con il tecnico Jürgen Klopp, la sua esperienza ai Reds potrebbe giungere al termine.