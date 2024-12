Secoloditalia.it - Paura in volo: hostess cade dal portellone in Inghilterra, Boeing va fuori pista in Norvegia (video)

Due incidenti dihanno tenuto banco in queste ore per le modalità singolari e drammatiche in cui si sono verificate. Unadella compagnia Tui è caduta indalche era rimasto incredibilmente aperto. Nelle stesse ore, in, undella Norwegian con 171 persone a bordo è finito, fermandosi miracolosamente a pochi metri dal mare.Lunedì 16 dicembre, alle 16:30 circa ora locale, l’– che lavora per la compagnia di viaggi TUI – è rimasta ferita mentre l’aereo si preparava a partire dall’aeroporto di East Midlands (EMA), secondo la BBC. L’assistente diha aperto la porta dell’aereo “aspettandosi che gli scalini fossero ancora attaccati”. L’aereo era ancora sullad’atterraggio e stava per prepararsi per il decollo. La donna è invece caduta nel vuoto: la compagnia aerea non ha fornito ulteriori dettagli sulle condizioni di salute dellané tantomeno sulla gravità delle ferite.