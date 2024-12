Agi.it - Migranti e difesa, di cosa si è parlato al primo vertice Nord-Sud

AGI - Un summit in un formato innovativo e informale, davanti a un caminetto, in una baita coperta di neve a Saariselka, nel cuore della Lapponia finlandese. Fuori il buio e temperature che si aggirano intorno ai 10 gradi sotto lo zero. Parliamo del-Sud, al quale partecipano il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il premier finlandese e padrone di casa, Petteri Orpo, il premier svedese Ulf Kristeon, il premier greco Kyriakos Mitsotakis e l'Alto rappresentante dell'Ue per gli Affari esteri, Kaja Kallas. Nella prima giornata di lavori, che proseguirà questa sera con una cena fra i 5 leader, si èsoprattutto di sicurezza dei confini terrestri e marittimi, in primis per quanto concerne la dimensione migratoria, e di sicurezza marittima relativamente al commercio).