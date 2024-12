Gossipnews.tv - MasterChef: Arriva la Figlia Vip Ma Finisce Male!

Ladi un famosissimo Vip tenta l’avventura a, ma non convince del tutto i giudici. Ecco di chi si tratta!La nuova stagione diItalia è iniziata con una sorpresa: tra gli aspiranti chef c’era Alessia Amendola,del noto attore romano Claudio Amendola. Alessia, nonostante il suo lavoro come doppiatrice, ha deciso di mettersi in gioco per inseguire il sogno di diventare chef. Il suo viaggio, però, si è fermato prima di entrare ufficialmente nella masterclass del programma.Nelle puntate dedicate alle selezioni, Alessia ha presentato un piatto chiamato Anna al limone, tentando di conquistare il palato dei giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. La prova ha diviso la giuria: Cannavacciuolo e Barbieri hanno espresso un giudizio positivo, ma Locatelli ha deciso di non approvarla.