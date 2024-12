Oasport.it - LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Le Grand Bornand in DIRETTA: Preuss chiude la doppietta, Wierer rimonta fino alla top10

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASiqui ladell’di Annecy, a domani per le prove con partenza in linea. Un saluto sportivo!15:32scala una posizione nella Generale ed è 11^. Domani potrà nuovamente provare ad attaccare il podio!15:31 Dovrebbe essere confermata la presenza di Auchentaller nella Mass start di domani, come 3° miglior punteggio di tappa. Vi rimandiamo però sui nostri canali a più tardi per l’ufficialità.15:29che scappa ancor di più via nella Generale. Jeanmonnot (18^ oggi) sprofonda a -165 punti dtedesca, cedendo il passo anche a Elvira Öberg (-153 punti)15:27 Dunque, Auchentaller dovrebbe essere tra le prime 5 atlete di tappa. Niente da fare invece per Comola e Trabucchi. Quest’ultima ha però fatto vedere tutto il suo valore in questa due giorni transalpina, piazzandosi due volte tra le migliori 33 con un errore ieri e tre oggi.