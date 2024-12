Game-experience.it - Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered, la recensione

Fa un po’ strano, a distanza di un quarto di secolo, rivivere un ricordo che apparteneva ad un epoca videoludica quasi dimenticata. Si parla di PS1 e PS2, macchine da gioco che hanno scritto un pezzo della storia dei videogiochi e che hanno ridisegnato il concetto stesso di intrattenimento domestico. Tra i vari interpreti di questo processo evolutivo troviamo la saga diof, che ci ha regalato ben 5 capitoli interconnessi tra loro. Tra questi, quelli conosciuti con il titolo1/2 – ovvero il terzo ed il quarto capitolo – sono quelli che hanno riscosso il maggior successo in termini di accoglienza.Aspyr è andata a bussare alla porta di Crystal Dynamics (detentrice dei diritti) per lanciarsi in un ennesima operazione di. Dopo averci provato con Tomb Raider I-III e Star Wars Battlefront (con dei risultati altalenanti), la software house ci propone un’ennesima impresa nostalgica, ma stavolta non si tratta di qualcosa meramente “tecnico”.