Ilgiorno.it - L’addio di Rozzano al piccolo Oscar. I compagni di classe e di calcio:: "Eri un uragano di gioia e vivacità"

Leggi su Ilgiorno.it

Sulla bara la maglia numero 10. La sua. Quella con la quale giocava come attaccante del. E poi la sciarpa dell’Inter, la sua squadra del cuore. E ancora, corone di fiori bianchi, una nuvola di palloncini colorati lanciati nel cielo, lunghi applausi al passaggio del feretro e l’appello di papà Daniele aie amici del figlio: "Ragazzi, pensate positivo". Cosìha datoal suo “leoncino“Zocchi, ildi 8 anni morto martedì scorso, in seguito a una grave e improvvisa crisi respiratoria. Oltre 500 persone hanno voluto esserci, nel pomeriggio di ieri, nella chiesa di Sant’Angelo, a due passi dal Comune, per l’ultimo saluto al bambino, la cui scomparsa prematura e inaspettata ha gettato nello sconforto l’intera comunità. Lacrime e commozione hanno accompagnato la funzione religiosa, alla quale hanno partecipato anche tanti giovani e giovanissimi, a partire dagli atleti del