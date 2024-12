Lanazione.it - La Primavera affronta oggi il Perugia

Laaquilotta, reduce dalla vittoria casalinga contro la Salernitana per due a uno, affronteràpomeriggio, alle ore 14,30, al centro sportivo Paolo Rossi, il. Lo Spezia, in terza posizione in classifica, a pari merito con il Pisa e il Palermo, con venti punti e in piena zona play-off, cercherà di confermarsi nelle zone alte, al cospetto di unche con 16 punti all’attivo tenterà di avvicinarsi alle zone nobili della graduatoria. Nelle fila dei bianchi vi saranno anche Djankpata e Di Giorgio, provenienti dalla prima squadra. Quasi certa, a riguardo, la partenza di Di Giorgio, in prestito a un club di Serie C, nel prossimo mercato di gennaio. Il match sarà diretto da Alessandro Colelli della sezione di Ostia Lido, coadiuvato dagli assistenti Marco Colaianni della sezione di Bari e da Fabio Cantatore della sezione di Molfetta.