Quifinanza.it - In Usa approvato l’accordo che evita lo shutdown, Trump e Musk ne escono sconfitti

Leggi su Quifinanza.it

All’ultimo minuto, il congresso americano hala legge chelofederale. È stata una notte tesa per gli Stati Uniti, dove era aumentato il timore di non riuscire ad approvare il nuovo piano per il bilancio entro il termine previsto. Alla fine, il disegno di legge è statopoco dopo il limite della mezzanotte. Con questo, viene confermato il finanziamento al governo federale fino al 14 marzo. Nel piano sono previsti anche diversi miliardi per gli aiuti alla ricostruzione dopo il passaggio degli uragani e per il sostegno al settore agricolo. È stato invece escluso l’innalzamento del tetto del debito richiesto da Donaldto: rifinanziate attività del governo fino a marzoNegoziazioni difficili hanno accompagnato l’approvazione delfinanziario per le attività del governo federale.