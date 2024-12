Il generale Figliuolo è il nuovo vicedirettore dell’Aise | dopo il Covid e la ricostruzione in Emilia-Romagna arrivano i servizi segreti

Leggi su Open.online

Con un Dpcm, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha nominato ilFrancesco Paolovicecirettore dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna, l’Aise. L’incarico avrà la durata di due anni. «Della nomina è stato informato il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica», si legge in una nota di Palazzo Chigi. Immediate le congratulazioni del ministro della Difesa Guido Crosetto: «La nomina deldi corpo d’armata Francesco Paoloquale vice direttoreè il giusto riconoscimento dell’impegno e la dedizione con cui ha servito il Paese nel corso della sua carriera. Le istituzioni sanno riconoscere il valore dei propri servitori. Auguri di buon lavoro!». Il, durante il periodo del, è stato commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica.