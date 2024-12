Ilrestodelcarlino.it - Giochi da tavolo e sfide alla Malatestiana

Raddoppiano gli appuntamenti nell’area gaming della Biblioteca. Si comincia domani con ‘Gaming session’ con ospiti iNoob. Il pomeriggio in compagnia dei noti content creator avrà inizio alle ore 15 in Aula Magna con la presentazione dei loro video dal tono irriverente, in cui parlano didi società, di gruppo e videogames, offrendo spunti per serate con amici. L’evento, che rientra in ‘#POV – Adolescenti con almeno 13 anni di esperienza. Momenti per.Raccontare, ascoltare, pensare e giocare’, rassegna proposta dal Dipartimento Salute Donna Infanzia e Adolescenza di Forlì-Cesena dell’ASL della Romagna, in collaborazione con lae con il patrocinio del Festival del Buon Vivere, si concluderà in sala Gaming con un meet & greet dopo aver giocato con i boardgames disponibili in mediateca.