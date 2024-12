Quotidiano.net - Febbre Dostoevskij

Roma, 20 dicembre 2024 – “Fyodor fever”: così il “Guardian” definisce l’ondata di successo stratosferico che il famoso scrittore e filosofo russo Fëdorsta riscuotendo sui social. Il suo “nuovo” debutto si deve ovviamente al BookTok, dove “Le notti bianche”, novella del 1848, tra le più conosciute dell’autore, è diventata un fenomeno virale. Come racconta il “Guardian”, nel 2024 l’edizione in formato tascabile della storia, pubblicata da Penguin Classics, è stato il quarto libro più venduto in traduzione nel Regno Unito. Dall’inizio di dicembre dell’anno scorso, “Le notti bianche” ha iniziato a spopolare prima su TikTok, poi anche su Instagram. Sulle piattaforme si trovano migliaia di contenuti al riguardo: dalle recensioni, a estratti e citazioni riportate, a foto estetiche con il libro, a playlist ispirate alla storia su Spotify.