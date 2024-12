Ilrestodelcarlino.it - Villa d’Oro non ferma la Hokkaido. Niente regali per la Stadium

L’atteso regalo anticipato per laMirandola non c’è stato, e nonostante i gialloblù abbiano regolato con un convincente 3-1 (25/158 25/17 23/25 25/17) a domicilio il Modena Volley di Andrea Asta, la Nationalnon è riuscita are la marcia della capolistaBologna, che vince 3-1 (26/28 25/17 25/21 25/22) a S.Lazzaro di Savena, e conserva un punto di vantaggio sulla squadra di Bicego. Non sono bastate le ottime prove di Reyes ed Albergati per centrare l’auspicato salto in classifica: buona comunque la prova dei mirandolesi, come buona è stata quella della National, almeno nel primo set, vinto di forza ai vantaggi. Sembrava l’inizio di una bella sorpresa, ma la serata non eccezionale dell’attacco modenese, e la ritrovata lucidità del Bologna, hanno ribaltato la partita, che dopo ha avuto poca storia.