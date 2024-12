Ilgiorno.it - Valtellina, il passo del Mortirolo a rischio chiusura. Il sindaco: “Sicurezza prima di tutto”

Mazzo di(Sondrio), 20 dicembre 2024 – La paventatadella strada delanche ai ciclisti, per questioni di, ha provocato una serie di reazioni indignate e di protesta da parte sopratdei cicloamatori. E così Franco Saligari,di Mazzo di, località da dove parte la salita più tosta e “classica“ del, intende precisare la sua posizione e rassicurare i cicloturisti. “Apprezziamo la solidarietà e vicinanza del Comune di Bormio per voce dell’assessore Antonioli, disponibile a fare sistema col Comune di Mazzo e sviluppare iniziative congiunte per lo sviluppo del turismo – dice ilFranco Saligari –. Da tempo solleviamo la problematica disulla scalata ciclistica aldovuta a percorrenza su sede stradale con larghezza ridotta, fondo degradato e deformato, forti pendenze, uso promiscuo”.