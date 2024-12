Ilgiorno.it - Un milione e mezzo per riaprire le sponde dell’Adda: fondi per cancellare la frana

Unperlefra Cornate e Paderno. Il Pirellone stanzia iperlache a maggio ha chiuso le rive del fiume con pesanti ricadute turistiche. Anche per Palazzo Lombardia "è urgente intervenire" e come ipotizzato durante la Commissione ambiente di metà ottobre i soldi sono in arrivo dai canoni idrici. Intanto, la Provincia studia l’intervento tecnico. Lo sblocco delle risorse è frutto anche dell’appello dei Comuni e della cooperativa Solleva che dal 1° dicembre è stata costretta a chiudere lo Stallazzo per mancanza di clienti, il punto ristoro che gestisce inserendo al lavoro persone in difficoltà, l’unico nel raggio di 30 chilometri. Il sindaco Andrea Panzeri aveva chiesto di fare in fretta "per limitare i danni alla sola stagione invernale".