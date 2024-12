Skicross | a San Candido Galli quinta miglior risultato in carriera per Cazzaniga

Leggi su Sportface.it

La Coppa del Mondo difa tappa a San, in provincia di Bolzano, e i padroni di casa italiani si difendono discretamente nella prima delle due gare bolzanine, che sia per quanto riguarda i maschi che per quanto riguarda le femmine, si sono tenute nella mattinata di venerdì 20 dicembre. In particolare, Jolechiude inposizione la gara femminile, mentre al maschile Davideè ile degli azzurri con l’ottavo posto conclusivo, mentre Deromedis, che fino a oggi guidava la classifica di Coppa del Mondo, chiude nono e viene superato dal vincitore di giornata in campo maschile, vale a dire il tedesco Wilmsmann. Domani in programma la seconda gara per entrambi i sessi, qualificazioni dalle ore 10.30 e poi tabellone principale dalle ore 13: in terra altoatesina c’è grande attesa per gli azzurri, che proveranno questa volta ad agguantare il podio oggi sfuggito per una questione di dettagli e sicuramente alla portata in gara-2.