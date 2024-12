Iltempo.it - Open Arms, fango di Salis: "Migranti un problema? Capitalismo razziale"

Leggi su Iltempo.it

La febbre da sentenzacolpisce Ilariae l'europarlamentare gettasu Matteo Salvini e il centrodestra. Lo fa con un post su X, il social media del tanto vituperato – dal centrosinistra – Elon Musk. Un messaggio durissimo quello spedito al Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti in cuifa un ritratto tutt'altro che positivo di Salvini e della destra italiana ed europea. “Oggi tutta l'attenzione dell'opinione pubblica è rivolta alla sentenza del processoa carico dell'ex ministro degli interni Matteo Salvini – ha esordito la parlamentare di Avs – Non mi interessa commentare la sentenza in sé, perché preferisco guardare la luna e non il dito. Oltre la cronaca e gli individui, ci sono la storia e le strutture sociali”. A cosa si riferisce? “La luna è tutta la crudele sofferenza inflitta a una moltitudine di esseri umani e lavoratori in nome della difesa dei confini dai clandestini – attacca – Come se le personerappresentassero una minaccia militare o economica e di per sé fossero qualcosa di diverso da noi”.