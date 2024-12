Nasce ‘Norma Fantini Opera Contest’ concorso lirico under 33

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –L’Accademia Fondazione Fossano Musica, in collaborazione con l’Associazione Culturale Territori ed il Gruppo MoreNews, propone il bando di, dedicato a cantanti33. Il, che si terrà dal 7 al 9 marzo a Fossano, è aperto a professionisti e aspiranti professionisti, studenti di canto di qualsiasi nazionalità e registro. Il suo obiettivo è quello di fornire a giovani cantanti e studenti un percorso didattico formativo sotto la guida di esperti del settore capitanati dal soprano di fama internazionale Norma. I partecipanti premiati e selezionati a debuttare in un’avranno l’opportunità di apprendere e approfondire le competenze necessarie per proseguire la loro carriera artistica. La giuria, composta da esperti, tra cui direttori di teatro e registi, sceglierà i candidati che per quattro mesi avranno l’opportunità di cimentarsi in questa esperienza, in un contesto professionale che culminerà nella realizzazione della famosapucciniana ‘La Bohème’.