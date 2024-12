Mistermovie.it - Mister Movie | Ecco cos’ha detto Morgan sull’Addio di Bugo alla Musica

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.ha commentato con dispiacere l’annuncio dell’addio discenale, previsto per il primo aprile con un ultimo concerto all’Alcatraz di Milano. Sui social, l’artista ha espresso il suo rammarico per la notizia, chiarendo che non è motivo di gioia per lui.Nessun rancore per: “Suo Addio non è buona notizia”“Non è una buona notizia per me”, ha scritto. “Non mi dà piacere vedere la sconfitta altrui e non voglio affatto chesparisca dalle scene. Non fa nulla che mi nuoccia e l’ho sempre apprezzato come cantautore.” Queste parole evidenziano il rispetto e la stima cheha sempre avuto per, sottolineando quanto la sua presenza nel panoramale sia stata significativa.