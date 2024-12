Agendaitaliana.it - “Meloni dovrebbe scusarsi”, Renzi durissimo dopo il caso Open: Schlein in silenzio stampa

un’indagine durata cinque anni, Matteoottiene un proscioglimento nel processo legato alla Fondazione. Il leader di Italia Viva non risparmia critiche. Il tribunale ha decretato il non luogo a procedere per Matteo, Maria Elena Boschi, Luca Lotti, Marco Carrai e Alberto Bianchi, chiudendo illegato alla Fondazione. Un’indagine durata cinque anni, che aveva travolto l’immagine pubblica dell’ex premier e dei suoi collaboratori, si conclude con un proscioglimento definitivo. Le accuse di: “Un’indagine farlocca”non nasconde la propria amarezza: “Non è stata fatta giustizia oggi. È stata fatta ingiustizia per cinque anni”. L’ex premier sottolinea il danno d’immagine subito, una vicenda che avrebbe contribuito significativamente al declino della sua popolarità.