Il gioiello degli Europei U19 al Napoli! De Maggio | Hasa arriva il 2 gennaio

Il centrocampista MVP del torneo continentale pronto al trasferimento in azzurro. Manna aveva già lavorato con lui nella Next Gen. Il Napoli è sempre più vicino a Luis Hasa. Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss, il club azzurro sta per chiudere l'operazione per il centrocampista offensivo del Lecce, fortemente voluto da Giovanni Manna che lo aveva già allenato nella Next Gen. Il direttore Valter De Maggio, nel corso di Radio Goal, ha confermato: "Il Napoli sta chiudendo per Luis Hasa. Ci viene confermata dall'entourage del calciatore che trova poco spazio al Lecce. Manna l'ha voluto fortemente perchè lo ebbe nella Next Gen. Il passaggio verrà formalizzato a breve ed annunciato il 2 gennaio". La conferma arriva anche dal direttore dell'area tecnica del Lecce, Pantaleo Corvino, che in conferenza stampa ha dichiarato: "Abbiamo un'operazione in dirittura di arrivo.