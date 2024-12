Liberoquotidiano.it - Huawei e l'Università di Hong Kong creano un campus intelligente di nuova generazione, accelerando la trasformazione digitale dell'istruzione

Leggi su Liberoquotidiano.it

, 20 dicembre 2024 /PRNewswire/Il 12 dicembree l'di(HKU) hanno tenuto congiuntamente una cerimonia di lancio per "The University ofGlobal SmartNetwork Showcase". L'evento rappresenta unapietra miliare nella loro collaborazione volta a sviluppare infrastrutture e connettività di rete più intelligenti nei. Entrambe le parti si impegnano a creare una vetrina globale per l'innovazionee reti diintelligenti, che non solo acceleri la'HKU, ma costituisca anche un eccellente riferimento e ispirazione per altrein tutto il mondo.Alla cerimonia hanno partecipato diversi leader chiave di entrambe le parti – Flora Ng, Chief Information Officer e bibliotecaria universitaria presso la HKU; Wilson Kwok, Associate Director (CIO e Librarian Office) presso l'HKU; Jason He, Presidente'unità Global Enterprise Data Communication Marketing & Solution Sales di; Jim Bi, Presidente'unità ICT Marketing & Solution Sales di; Yury Yin, Vicepresidentea linea di prodotti Data Communications di; Jackie Yu, Direttore'unità Branding & Marketing Execution diEnterprise Business.