Ilrestodelcarlino.it - Falsa operatrice sanitaria arrestata per l’omicidio di un’anziana nel Vicentino. Zaia: “Sconvolgente”

Vicenza, 20 dicembre 2024 – È stataper la morte di un'anziana e del tentato omicidio di altre quattro persone una badante 46enne vicentina. La donna si fingevae rispondeva agli annunci su Facebook per procacciarsi lavori come badante. Ma, invece di assisterli, somministrava sovradosaggi di Xanax e Tavor (e altri antidepressivi) che mettevano a grave rischio la salute degli anziani, tant’è che una donna è perfino deceduta. Farmaci che non solo assumeva lei stessa senza ricetta, ma li rivendeva ad altre persone: perquisite le farmacie del. La 46enne è accusata di omicidio aggravato, tentato omicidio, rapina, spaccio di benzodiazepine e autoriciclaggio. L'è anche accusata di una rapina aggravata ai danni di un'anziana che stava assistendo, essendosi impossessata di molti oggetti preziosi dopo averla stordita con una massiccia dose di benzodiazepine.