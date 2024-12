Liberoquotidiano.it - "Elly Schlein mi è simpatica. Sull'estetica critiche eccessive": Ignazio La Russa spiazza in radio

Laè stato ospite di Giorgio Lauro e Geppi Cucciari a Un Giorno da Pecora, il programmafonico in onda su1. Il presidente del Senato si è prestato a tutte le domande dei conduttori, ma sempre utilizzando un linguaggio vivace e scherzoso. Per esempio, ha parlato del regalo che i deputati e senatori di Fratelli d'Italia porteranno alla presidente del Consiglio. Si tratta di un letto, non proprio il classico presente di Natale. "L'idea non è mia, non so perché glielo abbiano regalato, avranno pensato che è cosa gradita. È un modo di dirle 'riposati' anche un po'", ha spiegato la seconda carica dello stato. Laha confessato che a Giorgia Meloni ha fatto un regalo speciale. "Io le faccio un regalino personale ma concorro anche all'altro - ha detto -. Non so chi l'ha deciso ma se lo hanno deciso va bene".