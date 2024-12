Sport.quotidiano.net - Basket Serie A: l’ex biancorosso giocherà con Cinciarini. Napoli, due colpi: tornano Zubcic e Pullen. Sacar Anim ha firmato per Scafati

Leggi su Sport.quotidiano.net

Grandi movimenti di mercato inA, con tanti ex protagonisti del nostro campionato che hanno deciso di tornare in Italia per invertire il trend di alcune squadre in difficoltà. Quelli che fanno certamente più rumore riguardano ilche ha rimesso dentro due autentici pezzi da novanta come l’ala tiratricee il play-guardia, alfieri di quella Gevi che dieci mesi fa era stata capace di conquistare una storica Coppa Italia. Questo tandem di assoluto livello proverà ad aiutare coach Valli a raggiungere una miracolosa salvezza, dopo un inizio terrificante che al momento conta 11 sconfitte consecutive e ancora nessuna vittoria. Intanto, ieri ha risolto consensualmente il contratto l’americano Zach Copeland. Torna nel nostro campionato anche un excome(foto); la guardia statunitense, a Reggio nella stagione 2022-2023 prima con coach Menetti e poi con Sakota, ha infattifino alla fine della stagione con la Givovadove ritroveràcapitano della Unahotels e re degli assist Andrea