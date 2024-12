Lanazione.it - Abbattimento ponte sul Bagnolo: Tar respinge istanza, lavori rallentati

delsul torrente: rigettata l’cautelare relativa alle azioni di contrapposizione di terzi Dipende da motivi estranei all’amministrazione comunale il rallentamento deiper l’delpresente sulnei pressi del giardino Incantato in via Riva. Il Comune, secondo il crono programma, dopo le pratiche necessarie per arrivare all’utilizzo delle aree private, lo scorso 27 novembre è entrato in possesso dei terreni che servono per realizzare la viabilità alternativa sulla riva opposta del fiume, dove vivono alcune famiglie. Il 28 novembre, quindi, è iniziato il cantiere per attuare le opere propedeutiche alla demolizione. Con l’avvio dei, però, sono sorte contrapposizioni con alcuni privati, che hanno portato a situazioni spiacevoli con la ditta, che ha l’affidamento dell’intervento, e con i suoi operai.