Lettera43.it - Tennis, Next Gen Atp Finals: Mensik costretto al test antidoping tra il secondo e il terzo set

Leggi su Lettera43.it

Durante la seconda giornata delleGen Atpa Gedda, durante il match tra Arthur Fils e Jakub, valido per il Gruppo Verde. Con il francese in vantaggio per 2-0,ha richiesto una pausa per andare in bagno. Tuttavia, il suo ritorno in campo si è fatto attendere più del previsto, svelando poi il motivo: ilta ceco, numero 48 del ranking Atp, è stato sottoposto a undurante la pausa. Visibilmente contrariato,ha spiegato l’accaduto al giudice di sedia Nacho Forcadell. Da chiarire se il controllo sia stato effettuato per errore, forse a causa di un fraintendimento sul termine del match da parte degli addetti.Articolo completo:Gen Atpaltra ile ilset dal blog Lettera43