Iodonna.it - «Quello che mi sconvolge è che assomiglia così tanto alla mia Reeva. È così malato da voler trovare un sosia?», «È ancora un pericolo per le donne»: i commenti della famiglia di Reeeva Steenkamp

Oscar Pistorius è pronto a voltare pagina. Nel 2013 l’ex campione paralimpico è stato condannato per l’omicidiofidanzata, la mo. A gennaio è stato rilasciato per trascorrere altri quattro anni in libertà vigilata. E, nel primo periodo fuori dcarcere, ha ritrovato l’amore grazie a nuova compagna che ha già fatto discutere per la grande somiglianza con l’ex fidanzata uccisa. Oscar Pistorius esce dal carcere dopo quasi 11 anni: nel 2013 ucciseX Leggi anche › Anna Falchi ha un nuovo amore? Chi è il nuovo (giovane) fidanzato › Fedez, mano nella mano con Garance Authié: nuovo amore? Oscar Pistorius, dopo l’ex uccisa ritrova l’amoreLa nuova fidanzata dell’ex atleta sarebbe Rita Greyling, 33 anni, consulente aziendale.