Isaechia.it - Ora o Mai Più 2025, nel cast dei concorrenti spiccano noti ex volti di Amici: ecco chi

Leggi su Isaechia.it

Si appresta a prendere il via su Rai Uno la terza edizione di Ora o mai più, lo show musicale dedicato a quegli artisti che hanno avuto un successo fulmineo, ma che in breve tempo sono scomparsi dalle scene.Le prime due edizioni del programma sono state condotto da Amadeus, ma dopo il suo passaggio al Nove, il timone dello show passerà ad un altro volto molto amato targato Rai, ovvero Marco Liorni.Nelle vesti di coach del programma, pronti a far tornare alla ribalta alcuni cantanti che non hanno avuto molta fortuna saranno: Marco Masini, Patty Pravo e Rettore, che già facevano parte delle prime due edizioni dello show, a cui si aggiungeranno Alex Britti, Gigliola Cinquetti, Raf, Riccardo Fogli e Rita Pavone.Per quanto riguarda invece i nomi degli otto cantanti che proveranno a tornare alla ribalta nel mondo della musica mettendosi in gioco all’interno dello show,quelli di alcuni ex protagonisti di, tra cui Pierdavide Carone, Loredana Errore e Valerio Scanu.