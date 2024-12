Lanazione.it - Maurizio Baldi, valdarnese, confermato alla guida di Confartigianato Arezzo

, 19 dicembre 2024 – Ilè stato, per acclamazione, di nuovo presidente delladi. “Sono onorato di poter continuare a portare avanti il lavoro svolto negli ultimi due anni. Un periodo – sottolinea– caratterizzato da trasformazioni epocali e sfide senza precedenti”. Un lavoro costante spinto da tutte le componenti dell'associazione e che ha portato al rafforzamento delle piccole imprese artigiane facendone uno dei pilastri dell'economia locale. “Le difficoltà purtroppo sono però continue e gli scenari di crisi da straordinari sono diventati ordinari. Oggi – aggiunge– ci troviamo a dover affrontare non solo le conseguenze dei conflitti, ma anche l'aprirsi di scenari preoccupanti per due settori chiave, quello della moda e quello orafo”.