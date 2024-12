Quotidiano.net - Malaria mortale in Congo: Andrea Poloni vittima della variante più pericolosa

Sì, era, epiù, il 55enne di Trevignano, in provincia di Treviso, deceduto martedì di ritorno da un viaggio in– dove a novembre aveva portato un container di cibo con la compagna Carol Yanga Ilako nella cittadina di Mbandaka – non è la primaitaliana di chissà quale malattia misteriosa, come in un primo tempo sospettato viste le incertezze dell’Organizzazione mondialesanità sulle cause dei crescenti decessi nel Paese, ma semplicemente dinella sua forma più acuta. La diagnosi ufficiale arriva dai laboratori di virologia e biosicurezza dello Spallanzani di Roma. L’esame dei campioni di sangue inviati dall’ospedale di Treviso ufficializza la presenza di plasmodium falciparum, la specie parassitaria più temibile tra le quattro esistenti trasmesse dalle anopheles, un particolare tipo di zanzara.