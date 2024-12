Puntomagazine.it - M5S, Acerra: “No alla 4 linea ma ora piano di dismissione e tutela per i cittadini e il territorio”

, il Movimento 5 Stelle si oppone all’aumento della capacità dell’inceneritore: ‘La salute deideve essere prioritariaIeri è stato confermato il NOcostruzione della 4ed è senza dubbio un ottimo risultato, tuttavia la notizia di una proposta del nuovo aggiudicatario di paventare un aumento delle tonnellate di rifiuti smaltite annualmente ci preoccupa non poco. Questo incremento, pari a 100.000 tonnellate all’anno, certificherebbe l’inceneritore dicome il più grande impianto d’Europa, aggravando ulteriormente una situazione ambientale e sanitaria già critica., infatti, detiene un triste primato: l’incidenza di tumori è tra le più alte d’Italia. Non possiamo accettare ulteriori pressioni inquinanti su unche ha già pagato un prezzo altissimo, la salute deideve essere la priorità assoluta, non una variabile sacrificabile.