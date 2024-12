Nerdpool.it - Lilo & Stitch: la nuova clip del live-action ha un riferimento al Re Leone

La Disney ha condiviso unadel filmche fa leva sulle corde del cuore dei fan. L’iconico piccolo alieno blu viene sollevato in aria, proprio come Simba nei film del Re. Solo chereagisce esattamente come ci si aspetterebbe da lui. Con i galleggianti della piscina e tutto il resto, si contorce dalle braccia che lo sostengono e atterra nell’oceano. La Disney fa spesso riferimenti o piccoli easter egg in altri suoi progetti che i fan più accaniti riconosceranno.Curiosamente, durante la commercializzazione dinel 2002, è stata trasmessa una featurette che mostrava Rafiki che sollevavasu Pride Rock, scambiandolo per Simba. È Timon a far notare che non si tratta assolutamente del coraggioso leoncino., ecco laDean Fleischer Camp ha diretto il film da una sceneggiatura scritta da Chris Kekaniokalani Bright, Dean DeBlois e dal creatore originale Sanders.