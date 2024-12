Ilrestodelcarlino.it - Il sindaco premia il coraggio e le capacità di Matteo Stefanini

Ildito dal. Alla guardia giurata dell’Axitea consegnato da Fabrizio Ciarapica un attestato di benemerenza. Stefanni ha 30 anni ed è nipote del carabiniere Otello, una delle vittime della banda della Uno Bianca. "– si legge nella pergamena – si è distinto per professionalità, altruismo,e senso civico, mettendo a rischio la propria incolumità nell’espletamento delle sue funzioni". Tra gli episodi salienti il prezioso aiuto fornito ai carabinieri nel rintracciare una ragazza scomparsa, l’inseguimento concluso con l’arresto di tre russi che a bordo di un Suv seminarono il caos tra corso Vittorio Emanuele e la statale, fino al giorno in cui salvò la vita a un uomo ubriaco e assopito sul volante di un furgone acceso. "Oggi– ha detto il– riconosciamo non solo il suo operato, ma anche il suo ruolo fondamentale nel tessuto sociale della nostra città".