Notizie.com - Il Natale è davvero per tutti? Prezzi alle stelle: quanto costa in media il cenone della Vigilia

Leggi su Notizie.com

Caro-: idei regali, degli addobbi e dei prodotti tipici sono salitiinil?Secondo una stima di Confcommercio, per il 2024 la spesadegli italiani durante le festività natalizie ai aggirerà intorno ai 207 euro. Rispetto al 2023, aumenta fino al 79% la percentuale di persone che acquisterà i regali e la spesa torna ai livelli pre-Covid. Ma primapandemia ieranogli stessi di oggi?Secondo un rapporto di Facile.it e Consumerismo, tra cenoni, addobbi, pranzi, regali e viaggi, l’aumento deiarriva fino al 300% in più. E milioni di italiani spenderanno meno rispetto al 2023.Nel video girato da Notizie.com, abbiamo raccolto le opinioni di alcuni cittadini che passeggiavano al centro di Napoli alla ricerca di regali dida comprare per amici e familiari.