Movieplayer.it - Il Colore delle Magnolie 4: Netflix svela la data di uscita

Leggi su Movieplayer.it

ha annunciato laprevista per l'sudella stagione 4 della serie Il. Ilritornerà sugli schermi dicon gli episodi della stagione 4 di cui è statata ladi. L'appuntamento è stato fissato per giovedì 6 febbraio 2025 e le puntate mostreranno le protagoniste alle prese con numerosi ostacoli e cambiamenti. Cosa racconterà la stagione 4 della serie Le dieci puntate inedite della serie Ilporteranno gli spettatori da Halloween a Natale, offrendorisate sorprendenti, cuori spezzati in modo inaspettato e una rinnovata determinazione. Maddie, Dana Sue e Helen dovranno affrontare il ritorno di vecchi nemici, la perdita di grandi amori, .