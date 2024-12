361magazine.com - Grande Fratello, Signorini e le due opinioniste volano in Albania. Il motivo

Leggi su 361magazine.com

, Alfonsoe le duein. Il, ecco cosa emerge dall’indiscrezione, aria di cambiamenti per l’amato reality show di Mediaset? Alfonsoè al timone di questa nuova edizione del reality show di Mediaset affiancato da due eccezionali: Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Mentre per il secondo anno consecutivo Rebecca Staffelli si occupa dei social durante la diretta. Lunedì 23 dicembre andrà in onda un nuovo appuntamento prima dello stop in vista delle festività natalizie.Leggi anche Cecilia Rodriguez: una nuova dedica indirizzata al papà GustavoEcco cosa emerge dall’indiscrezioneStando a quanto riporta Biccy.it, sabato 21, il conduttore Alfonso, e le dueCesara Buonamici e Beatrice Luzzi saranno ospiti inin vista dell’inizio della nuova edizione del “Big Brother”.