Scuolalink.it - Elsa Fornero contro la nuova misura sulle pensioni: “Una sconfessione per Salvini”

L’ex ministra del Lavorocritica duramente laprevidenziale inserita dal governo Meloni nella Legge di Bilancio, definendola una “” per Matteo. Intervistata da La Repubblica,ricorda le promesse del vicepremier, tra cui l’abolizione della sua riforma e l’introduzione di Quota 41, evidenziando come laproposta riprenda semplicemente la flessibilità già esistente dal 1995 con la riforma Dini, poi rafforzata dal suo intervento nel 2011. Unache penalizza donne e giovanisottolinea come laproposta, invece di introdurre un cambiamento significativo, risulti persino peggiore rispetto al sistema attuale. A suo avviso, questafavorisce soprattutto “maschi di età matura”, escludendo donne e giovani, proprio come accaduto con Quota 100.